В Ледовом дворце Тулы торжественно открыли Кубок губернатора по хоккею: фоторепортаж

В этот вечер свой первый матч в турнире провела тульская команда «Академия Михайлова». Ребята разгромили соперников со счетом 6:0.

В Туле прошла торжественная церемония открытия Кубка губернатора по хоккею. Большой спортивный праздник развернулся в Ледовой арене.

В качестве почетных гостей были приглашены губернатор Алексей Дюмин; советский хоккеист, тренер, заслуженный мастер спорта СССР Борис Михайлов; двукратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы, СССР Алексей Касатонов; Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Харламова Илья Ковальчук; обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Александр Овечкин; председатель совета директоров АО ГК «Полипласт» Ильсур Шамсутдинов.

Спортсмены Александр Овечкин и Илья Ковальчук провели мастер-класс для юных хоккеистов.

— Построили прекрасный дворец. Я тут в первый раз. Здесь сделали хорошие условия для детей и для родителей. Главное, чтобы занимались и получали удовольствие. У каждого хоккеиста есть свои талисманы, как правильно выходить на лед. Это нормально, — цитирует «Матч ТВ» нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Илья Ковальчук признался, что завидует нынешним молодым хоккеистам, для которых созданы такие условия.

— У нас в Твери иной раз не было заливочной машины, а перед нами тренировались фигуристы. А мы занимались по колено в снегу. Синих линий и линий ворот было не видно. А эти ребята тренируются с огромным желанием.

Во время церемонии открытия губернатор Алексей Дюмин поприветствовал всех присутствующих и поблагодарил легендарных хоккеистов, которые приехали в Тулу специально на турнир.

- Любите хоккей, играйте в хоккей, будьте здоровы и пусть у вас всё получается! — обратился Алексей Геннадьевич к участникам Кубка.

Затем гости произвели символическое вбрасывание шайбы, после чего стартовал матч между «Академией Михайлова» и «Ирбисом».

Игра завершилась разгромом: михайловцы обыграли соперника со счетом 6:0. Шайбы на счету Ивана Лыкова, Климентия Шиндяева, Антона Данилова, Глеба Петрова (2) и Владислава Кузнецова.

Отборочные матчи турнира состоятся 22—24 августа. Команды будут разделены на две группы, а сам турнир будет проходить в Туле и Новомосковске.

Полуфинал состоится 25 августа, а 26 августа определится обладатель Кубка.



С подробным расписанием игр можно ознакомиться по ссылке.



Билеты бесплатные, количество ограничено. Получить их можно в дни проведения игр в кассах ледовых дворцов, а также у волонтеров.



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