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В Ледовом дворце Тулы торжественно открыли Кубок губернатора по хоккею: фоторепортаж

В Ледовом дворце Тулы торжественно открыли Кубок губернатора по хоккею: фоторепортаж

В этот вечер свой первый матч в турнире провела тульская команда «Академия Михайлова». Ребята разгромили соперников со счетом 6:0.

В Туле прошла торжественная церемония открытия Кубка губернатора по хоккею. Большой спортивный праздник развернулся в Ледовой арене.

В качестве почетных гостей были приглашены губернатор Алексей Дюмин; советский хоккеист, тренер, заслуженный мастер спорта СССР Борис Михайлов; двукратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы, СССР Алексей Касатонов; Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Харламова Илья Ковальчук; обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Александр Овечкин; председатель совета директоров АО ГК «Полипласт» Ильсур Шамсутдинов.

Спортсмены Александр Овечкин и Илья Ковальчук провели мастер-класс для юных хоккеистов.

— Построили прекрасный дворец. Я тут в первый раз. Здесь сделали хорошие условия для детей и для родителей. Главное, чтобы занимались и получали удовольствие. У каждого хоккеиста есть свои талисманы, как правильно выходить на лед. Это нормально, — цитирует «Матч ТВ» нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Илья Ковальчук признался, что завидует нынешним молодым хоккеистам, для которых созданы такие условия.

— У нас в Твери иной раз не было заливочной машины, а перед нами тренировались фигуристы. А мы занимались по колено в снегу. Синих линий и линий ворот было не видно. А эти ребята тренируются с огромным желанием.

Во время церемонии открытия губернатор Алексей Дюмин поприветствовал всех присутствующих и поблагодарил легендарных хоккеистов, которые приехали в Тулу специально на турнир.

- Любите хоккей, играйте в хоккей, будьте здоровы и пусть у вас всё получается! — обратился Алексей Геннадьевич к участникам Кубка.

Затем гости произвели символическое вбрасывание шайбы, после чего стартовал матч между «Академией Михайлова» и «Ирбисом».

Игра завершилась разгромом: михайловцы обыграли соперника со счетом 6:0. Шайбы на счету Ивана Лыкова, Климентия Шиндяева, Антона Данилова, Глеба Петрова (2) и Владислава Кузнецова.

 

Отборочные матчи турнира состоятся 22—24 августа. Команды будут разделены на две группы, а сам турнир будет проходить в Туле и Новомосковске.

Полуфинал состоится 25 августа, а 26 августа определится обладатель Кубка.

С подробным расписанием игр можно ознакомиться по ссылке.

Билеты бесплатные, количество ограничено. Получить их можно в дни проведения игр в кассах ледовых дворцов, а также у волонтеров.

Для профилактики распространения коронавируса обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Галерея
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 1
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 2
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 3
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 4
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 5
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 6
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 7
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 8
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 9
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 10
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 11
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 12
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 13
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 14
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 15
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 16
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 17
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 18
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 19
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 20
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 21
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 22
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 23
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 24
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 25
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 26
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 27
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 28
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 29
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 30
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 31
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 32
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 33
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 34
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 35
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 36
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 37
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 38
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 39
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 40
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 41
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 42
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 43
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 44
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 45
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 46
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 47
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 48
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 49
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 50
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 51
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 52
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 53
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 54
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 55
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 56
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 57
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 58
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 59
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 60
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 61
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 62
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 63
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 64
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 65
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 66
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 67
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 68
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 69
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 70
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 71
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 72
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 73
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 74
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 75
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 76
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 77
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 78
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 79
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 80
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 81
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 82
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 83
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 84
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 85
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 86
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 87
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 88
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 89
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 90
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 91
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 92
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 93
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 94
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 95
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 96
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 97
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 98
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 99
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 100
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 101
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 102
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 103
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 104
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 105
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 106
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 107
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 108
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 109
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 110
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 111
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 112
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 113
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 114
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 115
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 116
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 117
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 118
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 119
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 120
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 121
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 122
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 123
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 124
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 125
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 126
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 127
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 128
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 129
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 130
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 131
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 132
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 133
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 134
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 135
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 136
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 137
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 138
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 139
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 140
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 141
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 142
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 143
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 144
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 145
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 146
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 147
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 148
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 149
Торжественное открытие Кубка губернатора по хоккею-2021, Фото: 150
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Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 23:22 +2
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