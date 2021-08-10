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Медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио: сколько наград привезли туляки
Фото tularegion71.

Медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио: сколько наград привезли туляки

Наши спортсмены показали настоящую мощь!

иван гирёв

Иван Гирёв — студент училища олимпийского резерва, спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки сборных команд Тульской области. Завоевал командное олимпийское серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Так держать!
 
Материал про Ивана читайте здесь.
 
Анастасия Войнова

Анастасия Войнова (справа) — велогонщица, уроженка Тульской области. Совместно с Дарьей Шмелевой завоевала бронзу в командном спринте на велотреке. Это уже вторая олимпийская медаль на счету Анастасии, поздравляем!
 
Сергей Семёнов

Сергей Семёнов — уроженец Тульской области, представлявший нашу страну в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. Заслуженная бронза Олимпа!

Гульназ Хатунцева

Гульназ Хатунцева (справа) — российская трековая велогонщица. С 2020 года она представляет Тульскую область в составе команды Marathon-Tula Cycling Team. Бронза в мэдисоне!
 
Всего российские спортсмены — команда ROC — завоевали:
  • 20 золотых,
  • 28 серебряных,
  • 23 бронзовые медали.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:17 +3
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