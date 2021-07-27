Туляки стали чемпионами России по практической стрельбе

За победу боролись около 200 спортсменов со всей страны.

В брянском ССК «Елисеевы Поля» прошел финал Кубка России по практической стрельбе из гладкоствольного ружья. В нем приняли участие около 200 стрелков из разных регионов страны.

Команда Тульской области в стандартном классе заняла первое место и по итогам всех этапов Кубка стала чемпионом России. В личном первенстве туляк Сергей Конов завоевал серебро, а Анна Галонска взяла золото в соревнованиях среди женщин. В категории «Ветеран» бронзовым призером стал Игорь Кузин.