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Туляки стали чемпионами России по практической стрельбе

Туляки стали чемпионами России по практической стрельбе

За победу боролись около 200 спортсменов со всей страны.

В брянском ССК «Елисеевы Поля» прошел финал Кубка России по практической стрельбе из гладкоствольного ружья. В нем приняли участие около 200 стрелков из разных регионов страны.

Команда Тульской области в стандартном классе заняла первое место и по итогам всех этапов Кубка стала чемпионом России. В личном первенстве туляк Сергей Конов завоевал серебро, а Анна Галонска взяла золото в соревнованиях среди женщин. В категории «Ветеран» бронзовым призером стал Игорь Кузин.

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