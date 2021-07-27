Волейбольная «Тулица» покорила гору на сборах в Алуште

В рамках подготовки к сезону Суперлиги волейбольная «Тулица» проводит тренировочный сбор в Алуште. Главный тренер команды Александр Перепёлкин подвел итоги первого рабочего цикла.

В интервью клубной пресс-службе он рассказал, в какой форме находятся игроки и ждать ли болельщикам товарищеских игр. Подробнее — в видеоинтервью:

Кстати, на днях «Тулица» провела необычную тренировку — команда покорила гору.