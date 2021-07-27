новости
новости
Регистрация
Волейбольная «Тулица» покорила гору на сборах в Алуште

Волейбольная «Тулица» покорила гору на сборах в Алуште

Команда провела необычную тренировку.

В рамках подготовки к сезону Суперлиги волейбольная «Тулица» проводит тренировочный сбор в Алуште. Главный тренер команды Александр Перепёлкин подвел итоги первого рабочего цикла.

В интервью клубной пресс-службе он рассказал, в какой форме находятся игроки и ждать ли болельщикам товарищеских игр. Подробнее — в видеоинтервью:

Кстати, на днях «Тулица» провела необычную тренировку — команда покорила гору.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 09:45 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаАлушта
Прочее
волейбольная Тулицасборы Тулицы
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Топ-10 вредных советов от риелтора. Так вы точно никогда не продадите свою недвижимость
Топ-10 вредных советов от риелтора. Так вы точно никогда не продадите свою недвижимость
Мамы, дети, беременность и COVID-19
Мамы, дети, беременность и COVID-19
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.