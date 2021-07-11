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В общежитии на Веневском шоссе в Туле произошел пожар
Фото: ГУ МЧС России по ТО

В общежитии на Веневском шоссе в Туле произошел пожар

Огнеборцы спасли 7 человек и 40 эвакуировали.

Рано утром 11 июля на Веневском шоссе в Туле произошел пожар. Сообщение о том, что на втором этаже общежития горит комната поступило в 6.34. На место направили семь пожарных расчетов, первый из которых прибыл уже через 5 минут.
 
«Открытое горение ликвидировано в 07:07. Звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу с помощью спасательных устройств спасено 7 человек. Эвакуировано 40 человек, пострадавших нет. В результате происшествия выгорела комната», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Причину возгорания предстоит установить специалистам.
 
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В общежитии на Веневском шоссе в Туле произошел пожар, Фото: 1
В общежитии на Веневском шоссе в Туле произошел пожар, Фото: 2
В общежитии на Веневском шоссе в Туле произошел пожар, Фото: 3
В общежитии на Веневском шоссе в Туле произошел пожар, Фото: 4
В общежитии на Веневском шоссе в Туле произошел пожар, Фото: 5
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:59 +2
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