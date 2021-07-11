В общежитии на Веневском шоссе в Туле произошел пожар

Фото: ГУ МЧС России по ТО

Рано утром 11 июля на Веневском шоссе в Туле произошел пожар. Сообщение о том, что на втором этаже общежития горит комната поступило в 6.34. На место направили семь пожарных расчетов, первый из которых прибыл уже через 5 минут.

«Открытое горение ликвидировано в 07:07. Звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу с помощью спасательных устройств спасено 7 человек. Эвакуировано 40 человек, пострадавших нет. В результате происшествия выгорела комната», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Причину возгорания предстоит установить специалистам.