В Тульской области зарегистрировано 155 новых случаев коронавируса
За этот же период скончались 6 человек с диагнозом COVID-19.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области было зафиксировано 155 новых случаев коронавируса. За этот же период официально зарегистрировано 6 смертей пациентов с COVID-19.
Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии достигло 44 459, а количество смертей — 2291.
Ситуация по России на данный момент выглядит следующим образом:
вчера, в 11:30, 122 2152 -7
9 июля, в 12:19, 31 2139 -4
8 июля, в 20:18, 161 6418 -9
8 июля, в 19:25, 49 2220 1
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