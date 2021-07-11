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В Тульской области зарегистрировано 155 новых случаев коронавируса

В Тульской области зарегистрировано 155 новых случаев коронавируса

За этот же период скончались 6 человек с диагнозом COVID-19.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области было зафиксировано 155 новых случаев коронавируса. За этот же период официально зарегистрировано 6 смертей пациентов с COVID-19.
 
 
Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии достигло 44 459, а количество смертей — 2291.
 
Ситуация по России на данный момент выглядит следующим образом:
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
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