В Тульской области зарегистрировано 155 новых случаев коронавируса

За этот же период скончались 6 человек с диагнозом COVID-19.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области было зафиксировано 155 новых случаев коронавируса. За этот же период официально зарегистрировано 6 смертей пациентов с COVID-19.

Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии достигло 44 459, а количество смертей — 2291.

Ситуация по России на данный момент выглядит следующим образом: