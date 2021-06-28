«Арсенал» опубликовал список футболистов, которые отправились на сборы в Австрию
Оружейники взяли с собой нескольких игроков молодежки.
27 июня стартовал второй этап подготовки «Арсенала» к новому сезону в Премьер-лиге. Напомним, оружейники проведут сборы в австрийском городе Лиенц.
Как сообщает клубная пресс-служба, тренер Дмитрий Парфенов взял в Австрию 24 футболиста. Это Михаил Левашов, Егор Шамов, Денис Мухин, Егор Сидоров, Игорь Горбатенко, Сергей Ткачев, Евгений Луценко, Кирилл Панченко, Георги Костадинов, Гурам Аджоев, Евгений Марков, Эванс Кангва, Кингс Кангва, Ламек Банда, Артём Сокол, Даниил Хлусевич, Горан Чаушич, Данил Степанов, Владислав Пантелеев, Александр Довбня, Артём Суханов, Данила Стрельчук, Аяз Гулиев и Александру Тудорие.
Из-за микроповреждения первую часть австрийского этапа пропустит Тарас Бурлак, который проходит восстановительные процедуры в Москве.