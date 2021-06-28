«Арсенал» опубликовал список футболистов, которые отправились на сборы в Австрию

Фото пресс-службы «Арсенала».

Оружейники взяли с собой нескольких игроков молодежки.

27 июня стартовал второй этап подготовки «Арсенала» к новому сезону в Премьер-лиге. Напомним, оружейники проведут сборы в австрийском городе Лиенц.