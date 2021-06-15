За неделю тульские водители нарушили ПДД более 50 тысяч раз

Фото из архива Myslo.

С 7 по 14 июня сотрудники тульской Госавтоинспекции пресекли более 50 тыс. нарушений ПДД. Из них самые частые, а это больше 45 тыс., — превышение установленной скорости и выезд на встречку.

Также 118 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей, 103 — за непропуск пешеходов. 102 человека попались пьяными за рулем.

В УГИБДД по Тульской области отметили, что 282 транспортных средства перемещено на специализированную стоянку.