Фото из архива Myslo.
За неделю тульские водители нарушили ПДД более 50 тысяч раз
Самое частое нарушение – превышение скорости.
С 7 по 14 июня сотрудники тульской Госавтоинспекции пресекли более 50 тыс. нарушений ПДД. Из них самые частые, а это больше 45 тыс., — превышение установленной скорости и выезд на встречку.
Также 118 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей, 103 — за непропуск пешеходов. 102 человека попались пьяными за рулем.
В УГИБДД по Тульской области отметили, что 282 транспортных средства перемещено на специализированную стоянку.
Другие статьи по темам
Место
Прочее