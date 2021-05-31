Туляки стали лучшими на Кубке Европы по кикбоксингу

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В соревнованиях приняли участие более 2000 спортсменов.

В Карловаце (Хорватия) состоялся Кубок Европы по кикбоксингу в разделе «К-1» WAKO European Cup «Karlovac Open-2021». В соревновании приняли участие более 2000 спортсменов из 40 стран.

Представители тульской спортшколы олимпийского резерва «Восток» в разделе «К-1» Наталья Бабинцева и Вусал Марданов стали победителями в своих весовых категориях (56 и 67 кг соответственно). Спортсменов тренирует Абдул Малаалиев.