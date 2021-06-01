Возле Петелино произошло массовое ДТП

Фото очевидца происшествия.

Утром 1 июня возле Петелино (примерно 12-й километр автодороги Тула –Новомосковск) произошло массовое ДТП. Столкнулись следовавшие в попутном направлении грузовая ГАЗель и три легковых автомобиля.

По информации региональной Госавтоинспекции, на момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, из-за автоаварии собралась внушительная пробка по направлению к Туле. На месте работают сотрудники МЧС