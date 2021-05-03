В Тулу прибывают фанаты «Спартака»: видео

Отметим, что болельщики московской команды ведут себя прилично.

В Тулу на Московский вокзал прибывают фанаты «Спартака». Болельщиков встречают сотрудники Росгвардии и полиции.

Напомним, сегодня на Центральном стадионе состоится матч между тульским «Арсеналом» и московском «Спартаком». Начало встречи в 16.30.

По нашей информации, в фан-секторе красно-белых будут присутствовать 1250 болельщиков.