В Тулу прибывают фанаты «Спартака»: видео
Отметим, что болельщики московской команды ведут себя прилично.
В Тулу на Московский вокзал прибывают фанаты «Спартака». Болельщиков встречают сотрудники Росгвардии и полиции.
Напомним, сегодня на Центральном стадионе состоится матч между тульским «Арсеналом» и московском «Спартаком». Начало встречи в 16.30.
По нашей информации, в фан-секторе красно-белых будут присутствовать 1250 болельщиков.
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