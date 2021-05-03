База отдыха, амбулатория, офис: ОАО «РЖД» продает недвижимость в Тульской области

За пять зданий хотят выручить чуть более 25 млн рублей.

Информация о продаже недвижимости появилась на «Авито».

В Веневском районе на продажу выставлена база отдыха «Тульский железнодорожник». Земельный участок, относящийся к базе отдыха «Тульский железнодорожник», общей площадью 15 925 кв. м относится к землям особо охраняемых территорий. Стоимость этого лота – 8 408 500 рублей.

В Ефремове продается здание амбулатории (ул. Островского, 19-а) с земельным участком, площадь земельного участка (собственность) – 2885 кв. м. Его стоимость – 1 579 882 рубля.

В Узловой можно приобрести офис (ул. Завенягина, 19) площадью 5308 кв. м. Площадь земельного участка – 5039 кв. м.

В Туле предлагают купить сразу два объекта:

здание с земельным участком (ул. Путейская, 45). Площадь здания – 548,6 кв. м, участка – 1400 кв. м. Стоимость – 2 928 500 рублей;

здание с земельным участком (ул. Привокзальная, 15). Площадь здания – 96,4 кв. м, участка – 1367 кв. м.