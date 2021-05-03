новости
новости
Регистрация
База отдыха, амбулатория, офис: ОАО «РЖД» продает недвижимость в Тульской области

База отдыха, амбулатория, офис: ОАО «РЖД» продает недвижимость в Тульской области

За пять зданий хотят выручить чуть более 25 млн рублей.

Информация о продаже недвижимости появилась на «Авито». 

В Веневском районе на продажу выставлена база отдыха «Тульский железнодорожник». Земельный участок, относящийся к базе отдыха «Тульский железнодорожник», общей площадью 15 925 кв. м относится к землям особо охраняемых территорий. Стоимость этого лота – 8 408 500 рублей.

В Ефремове продается здание амбулатории (ул. Островского, 19-а) с земельным участком, площадь земельного участка (собственность) – 2885 кв. м. Его стоимость – 1 579 882 рубля.

В Узловой можно приобрести офис (ул. Завенягина, 19) площадью 5308 кв. м. Площадь земельного участка – 5039 кв. м. 

В Туле предлагают купить сразу два объекта:

здание с земельным участком (ул. Путейская, 45). Площадь здания – 548,6 кв. м, участка – 1400 кв. м. Стоимость – 2 928 500 рублей;

здание с земельным участком (ул. Привокзальная, 15). Площадь здания – 96,4 кв. м, участка – 1367 кв. м. 

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 13:32 +1
Другие статьи по темам
Прочее
ТулапродажинедвижимостьАвитоРЖД

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тулу прибывают фанаты «Спартака»: видео
В Тулу прибывают фанаты «Спартака»: видео
Кластер «Октава» подготовил программу мероприятий на майские праздники с 3 по 11 мая
Кластер «Октава» подготовил программу мероприятий на майские праздники с 3 по 11 мая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.