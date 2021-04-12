В Тульской области стартовала Всероссийская олимпиада по шахматам среди школьников

Ее цель – определить регионы России, лучшие по результатам в занятиях шахматами.

Федерация шахмат России и благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко проводят Всероссийскую олимпиаду по шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций в рамках совместного проекта «Шахматы в школах». На территории нашего региона реализацией проекта занимается Тульская шахматная гостиная.

Цель олимпиады — определить регионы России, в которых были достигнуты лучшие результаты в занятиях шахматами.

Мероприятие проходит в три этапа:

1 этап — в школе отбираются ученики 2006−2012 г. р., которые будут представлять школу на региональном этапе,

2 этап — проводятся онлайн-олимпиады по решению заданий между школами одного региона в одно время,

3 этап — школа, набравшая по результатам регионального этапа лучшую сумму очков по пяти участникам, выходит во всероссийский этап. Там пройдет онлайн-конкурс между школами-победителями своих областей (от каждой школы по пять лучших участников).

Всероссийская олимпиада на региональном и всероссийском этапах проводится в режиме реального времени. Все участники текущего этапа для школ данного региона получают одинаковые задания и время на решение.

Участники, решившие верно упражнения, получают за него очки. Допустившие ошибку или не сделавшие ход за отведенное на упражнение время получают за него ноль очков. По итогам этапа очки суммируются за все задания.

По данным организаторов, Тульская область — в числе лидеров по количеству поданных заявок на участие. Наш регион представляют 205 детей из 34 школ.

Всего же в олимпиаде участвуют более 400 школ со всей России.

Федерация шахмат России и благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко наградят лучших участников и команд по итогам олимпиады.