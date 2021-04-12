В Туле сотрудники ДПС поймали на дороге пьяную мать с двумя детьми

Фото УГИБДД по Тульской области.

Инспекторы ГИБДД поймали женщину — водителя Renault Arkana, которая находилась за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент случился 10 апреля в 23.25 на Алексинском шоссе в районе дома № 22. В салоне автомобиля находились двое несовершеннолетних детей.

Как рассказали в Госавтоинспекции, на женщину составили материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Кроме того, в ходе рейда «Нетрезвый водитель» инспекторы ДПС составили еще 10 материалов по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и два по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

Напомним, за нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание — штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяного вождения — не оставайтесь равнодушным, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД: