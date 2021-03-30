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Где сейчас футболисты, сыгравшие дебютный матч «Арсенала» в элите
Фото: Роман Гогов, пресс-служба ПФК «Арсенал»

Где сейчас футболисты, сыгравшие дебютный матч «Арсенала» в элите

Дисквалифицирован, уехал в Белоруссию, тренирует сборную: расскажем об 11 «арсенальцах», вышедших в стартовом составе первого нашего матча в РПЛ.

Из-за матчей сборных европейский клубный футбол уходил на длительную паузу. Следующий матч в рамках Российской премьер-лиги тульский «Арсенал» проведет уже 4 апреля.

В предвкушении возвращения чемпионата России мы решили вспомнить о самом первом матче туляков в дебютном сезоне в элите российского футбола: где сейчас те 11 человек, которые вышли тогда в стартовом составе.

Напомним, «Арсенал» вышел в Российскую футбольную премьер-лигу в сезоне 2014/2015.

Руководил клубом тогда Дмитрий Аленичев, который проделал с командой трудный путь от любителей до РФПЛ.

Первая игра на высшем уровне состоялась 2 августа 2014 года: в гости к тулякам приехал питерский «Зенит». В присутствии 19 тысяч зрителей туляки уступили питерцам со счетом 0:4.

Место в воротах «Арсенала» тогда занял Александр Филимонов. Сейчас колоритному экс-голкиперу сборной России 47 лет, и он тренирует вратарей юношеской сборной страны.

В защите у туляков вышли Иван Ершов, Евгений Осипов, Игорь Калешин и Андрей Васильев.

Иван Ершов (41 год) — автор первого гола «Арсенала» в РФПЛ, после ухода из стана оружейников он поиграл за «Псков-747», где и завершил карьеру после скандала с нарушением антидопинговых правил в 2019 году. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал защитника на 4 года.

Евгений Осипов (34 года) успел поиграть за «Уфу», «Мордовию» и «Оренбург». Затем перебрался в Эстонию, а крайним клубом Евгения стал армянский «Урарту». С февраля нынешнего года Осипов в поисках новой команды.

Игорь Калешин (37 лет) завершил карьеру несколько лет назад в ФК «Сочи», куда и перебрался из «Арсенала» в 2017 году.

Андрей Васильев (29 лет) — травма помешала защитнику раскрыть себя в Туле, и после окончания аренды футболист вернулся в «Ростов». В 2016 году в карьере Васильева наступила пауза, после которой он засветился в чемпионате Белоруссии. Сейчас Андрей выступает за команду «Неман».

В полузащите сыграли Младен Кашчелан, Владислав Рожков, Андрей Лях и Максим Лепский.

Младен Кашчелан (38 лет) — цепкий опорный полузащитник, в настоящее время бьется за калининградскую «Балтику» в Футбольной национальной лиге. После ухода из «Арсенала» играл за «Тосно» и «Тамбов».

Владислав Рыжков (31 год) — бывший атакующий полузащитник молодежной сборной России, практически год находится в статусе свободного агента. Крайним клубом Владислава была «Кубань», а до этого Рыжков был замечен в «Витебске» и «Урожае».

Андрей Лях (30 лет) с 2018 года играет за московское «Торпедо» в ФНЛ. В этом сезоне сыграл 17 игр из 33, забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и получил 6 желтых карточек.

Максим Лепский (35 лет) закончил карьеру 5 лет назад в дубле «Арсенала».

Впереди у туляков с первых минут вышел Артур Малоян, которому помогал Алексей Базанов.

Артур Малоян (32 года) приходил в Тулу в аренду из ярославского «Шинника». После завершения аренды успел поиграть за «Мордовию», «Енисей», «Тюмень», «Аланию». Сейчас пылит в Профессиональной футбольной лиге, защищая цвета команды «Форте Таганрог».

Алексей Базанов (35 лет) завершил карьеру в 2017 году. После «Арсенала» один сезон сыграл за «Текстильщик», а крайним клубом Алексея стал «Железногорск».

 

В дебютном сезоне туляки не смогли закрепиться среди сильнейших клубов страны: набрав 25 очков, «Арсенал» вернулся в ФНЛ.

В сезоне нынешнем после 23 сыгранных туров туляки занимают 14-ю строчку турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре в Екатеринбурге «Арсенал» сыграет против «Урала». Начало матча в 14.00. 

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