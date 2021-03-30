новости
новости
Регистрация
В Туле следователи начали проверку после публикации Myslo о нападении собаки на ребенка

В Туле следователи начали проверку после публикации Myslo о нападении собаки на ребенка

Происшествие произошло в Зареченском округе еще 24 марта.

Накануне мы написали про 10-летнего мальчика, которого укусила бездомная собака. Свора животных окружила ребенка на светофоре и одна из собак цапнула его за ногу. После укуса ребенку была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

После публикации на нашем портале Следственными органами СК России по Тульской области организовано проведение доследственной проверки по данному факту. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 13:38 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Туланападение собакиукусила собакапроверкаследственный комитет

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где сейчас футболисты, сыгравшие дебютный матч «Арсенала» в элите
Где сейчас футболисты, сыгравшие дебютный матч «Арсенала» в элите
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.