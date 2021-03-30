В Туле следователи начали проверку после публикации Myslo о нападении собаки на ребенка

Накануне мы написали про 10-летнего мальчика, которого укусила бездомная собака. Свора животных окружила ребенка на светофоре и одна из собак цапнула его за ногу. После укуса ребенку была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

После публикации на нашем портале Следственными органами СК России по Тульской области организовано проведение доследственной проверки по данному факту. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.