Поддержи любимую команду: ПФК «Арсенал» участвует в конкурсе видеороликов от Матч-ТВ

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

ПФК «Арсенал» участвует в конкурсе видеороликов с предсезонных сборов от Матч ТВ. Телеканал отобрал крутые ролики 16 футбольных клубов и запустил голосование.

Выбирать лучшие видео будут подписчики, комментаторы Матч ТВ и медиаслужбы клубов.

По сумме всех баллов будет выбран один победитель, который получит специальный приз от телеканала. Лучшего объявят 26 февраля.

Все ролики доступны на сайте Матч ТВ.