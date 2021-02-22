Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».
Поддержи любимую команду: ПФК «Арсенал» участвует в конкурсе видеороликов от Матч-ТВ
За звание лучших сражаются 16 футбольных клубов.
ПФК «Арсенал» участвует в конкурсе видеороликов с предсезонных сборов от Матч ТВ. Телеканал отобрал крутые ролики 16 футбольных клубов и запустил голосование.
Выбирать лучшие видео будут подписчики, комментаторы Матч ТВ и медиаслужбы клубов.
По сумме всех баллов будет выбран один победитель, который получит специальный приз от телеканала. Лучшего объявят 26 февраля.
Все ролики доступны на сайте Матч ТВ.
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