новости
новости
Регистрация
Поддержи любимую команду: ПФК «Арсенал» участвует в конкурсе видеороликов от Матч-ТВ
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Поддержи любимую команду: ПФК «Арсенал» участвует в конкурсе видеороликов от Матч-ТВ

За звание лучших сражаются 16 футбольных клубов.

ПФК «Арсенал» участвует в конкурсе видеороликов с предсезонных сборов от Матч ТВ. Телеканал отобрал крутые ролики 16 футбольных клубов и запустил голосование. 

Выбирать лучшие видео будут подписчики, комментаторы Матч ТВ и медиаслужбы клубов.

По сумме всех баллов будет выбран один победитель, который получит специальный приз от телеканала. Лучшего объявят 26 февраля.

Все ролики доступны на сайте Матч ТВ.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 18:04 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
АрсеналПФК Арсенал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Верблюд, кобыла и венесуэльский амазон: сколько стоят самые дорогие животные в Туле
Верблюд, кобыла и венесуэльский амазон: сколько стоят самые дорогие животные в Туле
В Алексине возле жилого дома обнаружен труп мужчины
В Алексине возле жилого дома обнаружен труп мужчины
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.