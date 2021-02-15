Житель Новомосковска застрелил жену в торговом центре
По факту убийства возбуждено уголовное дело, преступник задержан.
Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тела 40-летней женщины с признаками насильственной смерти - огнестрельного ранения в область головы.
В понедельник, в торговом центре на ул. Маяковского в Новомосковске произошло убийство. В одном из офисов 42-летний местный житель выстрелил в голову своей бывшей жене. Женщина пришла на процедуры к косметологу, затем в кабинет зашёл её бывший муж и выстрелил в неё из ружья. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. По предварительным данным, причиной трагедии стала ревность.
На место происшествия незамедлительно выехал руководитель и следователь территориального отдела СУ СК России по Тульской области, глава областного УМВД Сергей Галкин, а также оперативники и криминалисты.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что злоумышленник был задержан полицейскими в пос. Грицовский Веневского района, где проживает его мать. Поведён осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о заключении убийцы под стражу.