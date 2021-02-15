новости
новости
Регистрация
Житель Новомосковска застрелил жену в торговом центре
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Житель Новомосковска застрелил жену в торговом центре

По факту убийства возбуждено уголовное дело, преступник задержан.

Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тела 40-летней женщины с признаками насильственной смерти -  огнестрельного ранения в область головы.

В понедельник, в торговом центре на ул. Маяковского в Новомосковске произошло убийство. В одном из офисов 42-летний местный житель выстрелил в голову своей бывшей жене. Женщина пришла на процедуры к косметологу, затем в кабинет зашёл её бывший муж и выстрелил в неё из ружья. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. По предварительным данным, причиной трагедии стала ревность.

На место происшествия незамедлительно выехал руководитель и следователь территориального отдела СУ СК России по Тульской области, глава областного УМВД Сергей Галкин, а также оперативники и криминалисты.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что злоумышленник был задержан полицейскими в пос. Грицовский Веневского района, где проживает его мать. Поведён осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о заключении убийцы под стражу.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:39 +7
Другие статьи по темам
Событие
убийствоуголовное делопреступлениеСУ СК России по Тульской области
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области сформировали сборную региона по смешанным единоборствам
В Тульской области сформировали сборную региона по смешанным единоборствам
В Тульском цирке прошла благотворительная акция для семей медработников, борющихся с COVID-19
В Тульском цирке прошла благотворительная акция для семей медработников, борющихся с COVID-19
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.