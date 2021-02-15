Житель Новомосковска застрелил жену в торговом центре

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тела 40-летней женщины с признаками насильственной смерти - огнестрельного ранения в область головы.

В понедельник, в торговом центре на ул. Маяковского в Новомосковске произошло убийство. В одном из офисов 42-летний местный житель выстрелил в голову своей бывшей жене. Женщина пришла на процедуры к косметологу, затем в кабинет зашёл её бывший муж и выстрелил в неё из ружья. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. По предварительным данным, причиной трагедии стала ревность.

На место происшествия незамедлительно выехал руководитель и следователь территориального отдела СУ СК России по Тульской области, глава областного УМВД Сергей Галкин, а также оперативники и криминалисты.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что злоумышленник был задержан полицейскими в пос. Грицовский Веневского района, где проживает его мать. Поведён осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о заключении убийцы под стражу.