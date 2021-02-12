Фото: https://vk.com/sportgym71.
Тульские гимнастки стали лучшими на чемпионате ЦФО
Девушки – воспитанницы МБУ СШОР «Спортивная гимнастика».
11 февраля 2021 года в Белгороде сборная команда Тульской области по спортивной гимнастике завоевала золотую медаль в командном первенстве чемпионата ЦФО России.
В составе команды: Ирина Комнова, Дарья Елизарова, Екатерина Поликарпова, Елена Лиходольская, Анастасия Макарочкина, Мария Громова.
Ирина Комнова по программе МС в многоборье заняла 1 место.
Подготовили спортсменок заслуженные тренеры России
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