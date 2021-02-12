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Тульские гимнастки стали лучшими на чемпионате ЦФО
Фото: https://vk.com/sportgym71.

Тульские гимнастки стали лучшими на чемпионате ЦФО

Девушки – воспитанницы МБУ СШОР «Спортивная гимнастика».

11 февраля 2021 года в Белгороде сборная команда Тульской области по спортивной гимнастике завоевала золотую медаль в командном первенстве чемпионата ЦФО России.

В составе команды: Ирина Комнова, Дарья Елизарова, Екатерина Поликарпова, Елена Лиходольская, Анастасия Макарочкина, Мария Громова.

Ирина Комнова по программе МС в многоборье заняла 1 место.

Подготовили спортсменок заслуженные тренеры России М. В. Назарова, Н. С. Набокова, Е. В. Гайдерова, тренеры И. В. Вепринцева, Е. В. Первова.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:06 +12
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