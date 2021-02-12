Тульские гимнастки стали лучшими на чемпионате ЦФО

Фото: https://vk.com/sportgym71.

11 февраля 2021 года в Белгороде сборная команда Тульской области по спортивной гимнастике завоевала золотую медаль в командном первенстве чемпионата ЦФО России.

В составе команды: Ирина Комнова, Дарья Елизарова, Екатерина Поликарпова, Елена Лиходольская, Анастасия Макарочкина, Мария Громова.

Ирина Комнова по программе МС в многоборье заняла 1 место.