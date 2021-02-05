Тульские пловцы завоевали 67 медалей на Всероссийских соревнованиях по подводному спорту
Поздравляем наших спортсменов!
Тульские спортсмены отлично выступили на Всероссийских соревнованиях по подводному спорту (плавание в ластах). Наши ребята завоевали в Смоленске 67 медалей: 18 золотых, 38 серебряных и 11 бронзовых.
Победителями и призерами стали:
- Вячеслав Комардин — пять золотых медалей, две серебряные,
- Устинья Дятлова — три золота, два серебра, одна бронза,
- Константин Ключарев — три золота, одно серебро,
- Даниил Ануров — две золотые медали, четыре серебряные, одна бронзовая,
- Валерия Дудченко — одно золото, четыре серебра, одна бронза,
- Софья Зудина — одно золото, четыре серебра,
- Иван Ардатов — одна золотая медаль, две серебряные, две бронзовые,
- Андрей Овечкин — одна золотая, серебряная и бронзовая медали,
- Никита Перелыгин — одно золото,
- Александр Данилин — четыре серебра, одна бронза,
- Анастасия Терехова — два серебра, одна бронза,
- Дарья Троицкая — два серебра, одна бронза,
- Маргарита Анохина — два серебра, одна бронза,
- Софья Ганюшина — два серебра, одна бронза,
- Кирилл Понкратов — две серебряные медали,
- Ксения Малахова, Ксения Шепеленко, Анастасия Машкина, Павел Дудченко завоевали по одной серебряной медали.
Хорошо выступили Дарья Бунакова и Павел Дудченко, улучшив свои результаты.
Спортсмены — воспитанники областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Тулы. Ребят подготовили заслуженные тренеры России
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