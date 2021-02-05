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Тульские пловцы завоевали 67 медалей на Всероссийских соревнованиях по подводному спорту

Тульские пловцы завоевали 67 медалей на Всероссийских соревнованиях по подводному спорту

Поздравляем наших спортсменов!

Тульские спортсмены отлично выступили на Всероссийских соревнованиях по подводному спорту (плавание в ластах). Наши ребята завоевали в Смоленске 67 медалей: 18 золотых, 38 серебряных и 11 бронзовых.

Победителями и призерами стали:

  • Вячеслав Комардин — пять золотых медалей, две серебряные,
  • Устинья Дятлова — три золота, два серебра, одна бронза,
  • Константин Ключарев — три золота, одно серебро,
  • Даниил Ануров — две золотые медали, четыре серебряные, одна бронзовая,
  • Валерия Дудченко — одно золото, четыре серебра, одна бронза,
  • Софья Зудина — одно золото, четыре серебра,
  • Иван Ардатов — одна золотая медаль, две серебряные, две бронзовые,
  • Андрей Овечкин — одна золотая, серебряная и бронзовая медали,
  • Никита Перелыгин — одно золото,
  • Александр Данилин — четыре серебра, одна бронза,
  • Анастасия Терехова — два серебра, одна бронза,
  • Дарья Троицкая — два серебра, одна бронза,
  • Маргарита Анохина — два серебра, одна бронза,
  • Софья Ганюшина — два серебра, одна бронза,
  • Кирилл Понкратов — две серебряные медали,
  • Ксения Малахова, Ксения Шепеленко, Анастасия Машкина, Павел Дудченко завоевали по одной серебряной медали.

Хорошо выступили Дарья Бунакова и Павел Дудченко, улучшив свои результаты.

Спортсмены — воспитанники областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Тулы. Ребят подготовили заслуженные тренеры России Дудченко П. Г., Васильева М. Ю., Дудченко Н. П., тренер высшей категории Дудченко П. П., тренер Климова Л. В.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:41 +4
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