Тульские пловцы завоевали 67 медалей на Всероссийских соревнованиях по подводному спорту

Тульские спортсмены отлично выступили на Всероссийских соревнованиях по подводному спорту (плавание в ластах). Наши ребята завоевали в Смоленске 67 медалей: 18 золотых, 38 серебряных и 11 бронзовых.

Победителями и призерами стали:

Вячеслав Комардин — пять золотых медалей, две серебряные,

Устинья Дятлова — три золота, два серебра, одна бронза,

Константин Ключарев — три золота, одно серебро,

Даниил Ануров — две золотые медали, четыре серебряные, одна бронзовая,

Валерия Дудченко — одно золото, четыре серебра, одна бронза,

Софья Зудина — одно золото, четыре серебра,

Иван Ардатов — одна золотая медаль, две серебряные, две бронзовые,

Андрей Овечкин — одна золотая, серебряная и бронзовая медали,

Никита Перелыгин — одно золото,

Александр Данилин — четыре серебра, одна бронза,

Анастасия Терехова — два серебра, одна бронза,

Дарья Троицкая — два серебра, одна бронза,

Маргарита Анохина — два серебра, одна бронза,

Софья Ганюшина — два серебра, одна бронза,

Кирилл Понкратов — две серебряные медали,

Ксения Малахова, Ксения Шепеленко, Анастасия Машкина, Павел Дудченко завоевали по одной серебряной медали.

Хорошо выступили Дарья Бунакова и Павел Дудченко, улучшив свои результаты.