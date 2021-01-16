Капитан тульского «Арсенала» рассказал про тяжелую травму, отпуск и сыновей

Капитан тульского «Арсенала» дал небольшое интервью клубной пресс-службе. Публикуем его полностью:

- Кирилл, повредили мениск в начале октября. Все верно?

- Не совсем. Не могу утверждать, что я резко травмировался. Сказался накопительный эффект: колено болело давно. В данной ситуации не мог тренироваться на сто процентов, потребовалось хирургическое вмешательство. Оперировался 23 октября в Германии.

- Знаем, что операция прошла успешно. А как шло восстановление?

- Первые шесть недель - на костылях. Затем вернулся в Мюнхен на реабилитацию – это еще примерно две недели. С 8 декабря активно занимаюсь каждый день, закачиваю мышцы. Здесь, в Турции, уже надо давать большие нагрузки, в ближайшие день-два рассчитываю приступить к беговым упражнениям. Постепенно буду набирать форму. До возобновления сезона не так много времени, поэтому надо работать в ускоренном режиме.

- Пока же готовитесь в тренажерном зале.