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Капитан тульского «Арсенала» рассказал про тяжелую травму, отпуск и сыновей

Капитан тульского «Арсенала» рассказал про тяжелую травму, отпуск и сыновей

Кирилл Комбаров планирует вернуться в общую группу на втором сборе.

Капитан тульского «Арсенала» дал небольшое интервью клубной пресс-службе. Публикуем его полностью:
 
- Кирилл, повредили мениск в начале октября. Все верно?
 
- Не совсем. Не могу утверждать, что я резко травмировался. Сказался накопительный эффект: колено болело давно. В данной ситуации не мог тренироваться на сто процентов, потребовалось хирургическое вмешательство. Оперировался 23 октября в Германии.
 
- Знаем, что операция прошла успешно. А как шло восстановление?
 
- Первые шесть недель - на костылях. Затем вернулся в Мюнхен на реабилитацию – это еще примерно две недели. С 8 декабря активно занимаюсь каждый день, закачиваю мышцы. Здесь, в Турции, уже надо давать большие нагрузки, в ближайшие день-два рассчитываю приступить к беговым упражнениям. Постепенно буду набирать форму. До возобновления сезона не так много времени, поэтому надо работать в ускоренном режиме.
 
- Пока же готовитесь в тренажерном зале.
 
- Да, тренажеры, бассейн. Помогает наш физиотерапевт Денис Грицун.
 
- Медицинский штаб «Арсенала» прогнозирует, что скоро вы начнете тренироваться в полном объеме.
 
- Это вполне реально. Начну бегать: если колено не будет болеть, то на втором сборе вернусь в общую группу.
 
 
- Как перенесли долгую паузу без футбола?
 
- Скучал по игре, по команде. Смотрел трансляции матчей «Арсенала», приезжал в Тулу поддержать ребят в игре с «Зенитом». Это футбольная жизнь, от травм никуда не денешься.
 
- Отпуск был как таковой?
 
- Если его можно так назвать. Ежедневные тренировки, но с семьей мы все-таки отдохнули. Вообще много времени уделил семье – это несомненный плюс.
 
- У вас четверо сыновей. Радуют требовательного папу?
 
- Подрастают пацаны. Все, кроме самого маленького Федора, которому полтора года, добились определенных успехов. Илья, Тимофей и Александр занимаются футболом, увлечены искусством – тоже, как и я, пишут картины.

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
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