Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и прошли медосмотр в Москве
12 января команда отправится на сборы в Турцию.
Сегодня, 11 января, футболисты «Арсенала» вышли из отпуска. В одной из московских клиник игроки прошли плановый медицинский осмотр.
Как сообщает пресс-служба клуба, перед началом учебно-тренировочных сборов команда сдала тест на COVID-19, а медобследование включало традиционный набор процедур: электрокардиограмму, УЗИ, тредмил-тест
В ближайшие несколько дней тренерский штаб оружейников получит всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов.
12 января туляки чартерным рейсом отправятся в турецкий Белек, где проведут первый сбор. Он продлится до 24 января, в рамках первого этапа подготовки к весенней части сезона оружейники проведут два контрольных матча.