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Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и прошли медосмотр в Москве
Фото пресс-службы «Арсенала».

Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и прошли медосмотр в Москве

12 января команда отправится на сборы в Турцию.

Сегодня, 11 января, футболисты «Арсенала» вышли из отпуска. В одной из московских клиник игроки прошли плановый медицинский осмотр.

Как сообщает пресс-служба клуба, перед началом учебно-тренировочных сборов команда сдала тест на COVID-19, а медобследование включало традиционный набор процедур: электрокардиограмму, УЗИ, тредмил-тест и т. д. Тредмил-тест — исследование на беговой дорожке или на велотренажере, которое дает понять, как организм работает под максимальными нагрузками.

В ближайшие несколько дней тренерский штаб оружейников получит всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов.

12 января туляки чартерным рейсом отправятся в турецкий Белек, где проведут первый сбор. Он продлится до 24 января, в рамках первого этапа подготовки к весенней части сезона оружейники проведут два контрольных матча.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:05 +1
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