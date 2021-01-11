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Алексей Дюмин о нарушении коронавирусных мер в общепите и ТЦ: «Наказывать и закрывать в короткие сроки»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин о нарушении коронавирусных мер в общепите и ТЦ: «Наказывать и закрывать в короткие сроки»

Губернатор поручил полиции совместно с Роспотребнадзором и прокуратурой продолжить проверки.

На оперативном совещании начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин доложил губернатору о криминогенной обстановке в регионе в новогодние праздники.

По его словам, в это время не было резонансных преступлений. Полицейские несли службу в усиленном режиме. В среднем это около 500 человек в сутки, в том числе и сотрудники Росгвардии, дружинники и казаки.

За праздники совершено 334 преступления, среди которых одно убийство, а также 39 фактов причинения вреда здоровью. 270 случаев уже раскрыто.

Большинство преступлений совершены в пьяном виде.

По сравнению с прошлым годом произошло меньше ДТП с пострадавшими и погибшими. В авариях погибли три человека, тяжело ранены три ребенка.

Также в новогодние праздники полицейские проверяли соблюдение указа губернатора о коронавирусных мерах. Пресечено более 800 таких правонарушений в магазинах, ТЦ, общественном транспорте и на остановках.
 

Губернатор Алексей Дюмин поручил проводить проверки на соблюдение коронавирусных ограничений, в случае выявления нарушений, закрывать торговые точки.

– Полиции с прокуратурой и Роспотребнадзором проводить проверки. Если нарушения будут продолжаться, надо закрывать любые предприятия! Это влияет на обстановку, нагрузку на систему здравоохранения, на жизнь и здоровье наших людей. Если руководитель предприятия относится халатно, за это надо наказывать и закрывать точку в достаточно быстрые и короткие сроки, — заявил Алексей Дюмин.

Сюжет: Коронавирус
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