Губернатор раскритиковал тульскую администрацию за количество маршруток в новогодние праздники

Снижение количества общественного транспорта на городских улицах в период новогодних каникул заметили многие. На горячую линию губернатора в связи с этим поступило больше количество обращений.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев пояснил: основная часть жалоб связана со снижением количества единиц коммерческого транспорта. Также нарекания у туляков были и к льготному муниципальному маршруту №18.

– 18-й маршрут мы отрегулировали, там вопрос стоял только в увеличении единиц транспорта в утренние часы. Что касается коммерческого транспорта, то выпуск был снижен до 66,36%, что соответствует режиму выходного дня. Нарекания у жителей были к маршрутам №33, 34, 35, 51, 58 и 162к. Вопрос решили, когда перевозчик дополнительно пустил на рейсы 53 единицы транспорта, – пояснил сити-менеджер.

Губернатор Алексей Дюмин раскритиковал работу руководства города.

– Надо разбираться не по факту, а заранее думать, что перевозчики могут уйти на режим выходного дня, и договариваться о составлении оптимального графика работы транспорта. В условиях пандемии недопустимо вынуждать людей мерзнуть на остановках в ожидании транспорта, – подчеркнул глава региона.