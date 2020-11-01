Тульский «Арсенал» ищет замену главному тренеру

При этом генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов не подавал заявления об уходе по собственному желанию.

Руководство «Арсенала» приняло принципиальное решение о расставании с главным тренером Сергеем Подпалым. Ему уже начали подыскивать замену, сообщает «Спорт-Экспресс».

Причиной поводом для увольнения тренера стали два последних поражения от ЦСКА и «Рубина» с общим счетом 2:8. За это губернатор Алексей Дюмин раскритиковал работу тренерского штаба «Арсенала». Глава региона выразил свое недовольство президенту клуба Гураму Аджоеву.

При этом генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов не подавал заявления об уходе по собственному желанию, как ранее сообщил Telegram-канал «Инсайды от Карпа».