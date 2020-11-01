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Тулячка Дарья Абрамова - чемпионка России по боксу

Тулячка Дарья Абрамова - чемпионка России по боксу

Всего в ходе турнира Дарья Абрамова выиграла четыре поединка.

Представительница Тульской области, воспитанница Шёкинской школы бокса Дарья Абрамова стала чемпионкой России по боксу. Соревнования 31 октября завершились в Ульяновске.

В финальном бою в весовой категории до 57 килограммов единогласным решением судей тулячка одержала победу над москвичкой Валерией Девятайкиной.

Всего в ходе турнира Дарья Абрамова выиграла четыре поединка. 

Все поединки Дарья выиграла нокдауном. 

Подопечная тренеров Дмитрия Кузнецова, Сергея Ребрика и Арутюна Нерсесяна стала сильнейшей спортсменкой страны в шестой раз. 

Губернатор Алексей Дюмин поздравил спортсменку с победой.

«Дарья, Тула гордится тобой! Ты добавила очередную важную победу в копилку тульского спорта. Ты сильный духом боец и очаровательная девушка. Желаю тебе дальнейших успехов в спортивной карьере», - отметил Алексей Дюмин.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:27 +9
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Люди
Дарья Абрамова
Место
Тульская областьУльяновск

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