Молодежка «Арсенала» крупно проиграла «Ахмату»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Молодежка «Арсенала» сыграла домашний матч с грозненским «Ахматом». Игра для туляков сложилась крайне неудачно. За 90 минут хозяевам не удалось создать ни одного опасного момента у чужих ворот. Семь футболистов оружейников заработали желтые карточки, одна из которых обернулась удалением.

Когда травму получил арсеналец Тузиков, хозяева четверть часа играли вдевятером, потому что все замены к 76-й минуте уже были сделаны.

Дублеры «Арсенала» потерпели второе поражение, которое тоже стало крупным. Как сообщает пресс-служба оружейников, следующий матч команда сыграет через неделю в Волгограде.

«Арсенал»-мол. — «Ахмат»-мол. Грозный — 0:3 (0:2)

17 октября. Тула. Стадион ДЮСШ «Арсенал». Судья Владислав Целовальников (Астрахань).

Голы: Дачаев (26, 0:1), Адамов (34, с пенальти, 0:2), Адамов (75, 0:3).

«Арсенал»-мол.: Борискин, Суханов (Старовойтов, 46), Ходеев, Ломакин (Глойдман, 46), Приходной, Баныкин, Гарастюк, Рудаков (Майсиев, 58), Поляков, Тузиков, Быков (Хабибов, 74).

«Ахмат»-мол.: Ах.Бунхоев (Ташаев, 86), Адамов (Асл.Бунхоев, 78), Гогузоков, Кармаев (Хинтба, 59), Чунчуров (Якуев, 86), Бацуев (Яратханов, 77), Джакуев, Ибишев, Дачаев (Кравцов, 70), Хамзатов (Арцуев, 46), Адилханов.

Предупреждения: Баныкин (7), Приходной (19), Поляков (32), Борискин (34), Тузиков (45), Гарастюк (55), Быков (64), Дачаев (69).

На 36-й минуте за второе предупреждение удален Баныкин.