Туляк Александр Ефимов взял бронзу на чемпионате России по легкой атлетике

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На командном чемпионате России по лёгкой атлетике туляк Александр Ефимов в финальном забеге на 200 метров занял третье место. Пресс-служба Тульской областной федерации лёгкой атлетики уточняет, что результат в 21,19 секунды стал лучшим для Александра в нынешнем году.

Ещё один тульский спортсмен Владислав Шемулинкин также вышел в финал на этой дистанции и занял шестое место. Анастасия Якоби стала четвертой в беге на 5000 метров. В финальном забеге эстафетного бега 4 х 100 метров мужская сборная команда Тульской области показала пятый результат.