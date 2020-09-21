новости
новости
Регистрация
Туляк Александр Ефимов взял бронзу на чемпионате России по легкой атлетике
Фото из архива MySlo

Туляк Александр Ефимов взял бронзу на чемпионате России по легкой атлетике

Также на соревнованиях отличились Владислав Шумулинкин и Анастасия Якоби.

На командном чемпионате России по лёгкой атлетике туляк Александр Ефимов в финальном забеге на 200 метров занял третье место. Пресс-служба Тульской областной федерации лёгкой атлетики уточняет, что результат в 21,19 секунды стал лучшим для Александра в нынешнем году.

Ещё один тульский спортсмен Владислав Шемулинкин также вышел в финал на этой дистанции и занял шестое место. Анастасия Якоби стала четвертой в беге на 5000 метров. В финальном забеге эстафетного бега 4 х 100 метров мужская сборная команда Тульской области показала пятый результат.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 19:41 +6
Другие статьи по темам
Событие
Чемпионат России по легкой атлетикесоревнованиятульские спортсменытульские легкоатлетыбегтульские бегуны
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Пролетарском районе Тулы зарезали мужчину: убийца задержан
В Пролетарском районе Тулы зарезали мужчину: убийца задержан
На пожаре в пятиэтажке на ул. Седова огнеборцы спасли трёх человек
На пожаре в пятиэтажке на ул. Седова огнеборцы спасли трёх человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.