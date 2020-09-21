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В Пролетарском районе Тулы зарезали мужчину: убийца задержан
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В Пролетарском районе Тулы зарезали мужчину: убийца задержан

В одном из домов на ул. Дальней произошла ссора между собутыльниками. Один из них схватился за нож.

Следственным отделом по Пролетарскому району Тулы  возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». При содействии сотрудников полиции злоумышленника удалось оперативно задержать – им оказался 37-летний местный житель.

По предварительным данным, 18 сентября задержанный вместе со своим 42-летним знакомым находился в доме на ул. Дальней. Мужчины вместе выпивали, вспыхнула ссора, злоумышленник схватился за нож и нанёс приятелю несколько ранений в голову и грудь, от которых несчастный скончался на месте происшествия. 

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели. Задержанный заключён под стражу, расследование продолжается.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:14 +2
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