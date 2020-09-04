В Тульской области водитель 60 метров протащил вцепившегося в дверь гаишника: суд вынес приговор

Фото и видео предоставлены СУ СК РФ по Тульской области

В Ясногорске суд вынес приговор мужчине, который обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

Напомним , преступление было совершено 19 апреля этого года на ул. Центральной в селе Богословское. 29-летний водитель автомобиля был недоволен действиями сотрудников ГИБДД, которые собирались составить на него административный протокол за нарушение правил парковки, и поэтому начал уезжать.

Злоумышленник видел, что сотрудник ГИБДД держится за дверь автомобиля, но при этом волоком протащил полицейского около 60 метров по дороге.

«Будучи осведомленным, что за водительскую дверь его автомобиля держится сотрудник полиции умышленно ускорил скорость своего автомобиля протащив последнего ногами по асфальту, от чего тот испытал физическую боль. Подсудимый Мирзаханов Р. Н. в ходе судебного заседания вину по предъявленному ему обвинению признал частично», — сообщили в Ясногорском районном суде.

Уголовное дело было рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства.

Мужчину признали виновным. С учетом смягчающих обстоятельств ему назначено 1,5 года колонии-поселения. В настоящее время адвокат подсудимого обжалует приговор.