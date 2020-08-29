В Туле прошел турнир по каратэ #ПлатоновFight

В Туле на территории Платоновского парка прошел открытый турнир по каратэ (WKUpro) #ПлатоновFight. Организаторы — детско-юношеская спортивная федерация каратэ Тульской области и клуб каратэ-до «Чемпион».

Среди девочек первые места в своих категориях заняли Ульяна Голосова, Ангелина Греб, Полина Лопачева, Марина Ермичева и Ксения Лазарева.

Среди мальчиков лучшими стали Валерий Костюшко, Егор Власов, Дмитрий Шипилов, Даниил Тимошин, Артем Лазеев, Егор Иванов, Артем Назаров, Даниил Кисленков, Тимур Яллин, Вадим Пестов, Максим Клименко, Алексей Мишкин, Тимофей Молчанов.

Спортсменов подготовили Григорий Суворинов, Станислав Максаков, Алексей Кондратьев, Дарья Кувшинова.