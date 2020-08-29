С начала пандемии в Тульской области COVID-19 заразились 9196 человек, скончались 318

Фото из архива Myslo.

Опубликована коронавирусная статистика за минувшие сутки. Так, по данным федерального оперштаба, в Тульской области COVID-19 заразились 29 жителей региона, выздоровели 44, скончался один человек.

Общая статистика за всё время такова:

За сутки в России выявлен 4 941 новый случай коронавируса, зафиксировано 111 летальных исходов, выздоровело 5 917 человек.

Всего в стране выявлено 985 346 случаев коронавируса, зафиксировано 17 025 летальных исходов, выздоровело 804 383 человека.