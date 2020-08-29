Фото из архива Myslo.
С начала пандемии в Тульской области COVID-19 заразились 9196 человек, скончались 318
Выздоровели 8000 жителей региона.
Опубликована коронавирусная статистика за минувшие сутки. Так, по данным федерального оперштаба, в Тульской области COVID-19 заразились 29 жителей региона, выздоровели 44, скончался один человек.
Общая статистика за всё время такова:
За сутки в России выявлен 4 941 новый случай коронавируса, зафиксировано 111 летальных исходов, выздоровело 5 917 человек.
Всего в стране выявлено 985 346 случаев коронавируса, зафиксировано 17 025 летальных исходов, выздоровело 804 383 человека.
сегодня, в 16:05, 1 20 0
Статистика по COVID-19 на 28 августа: в Тульской области за сутки заразились 27 человек, скончались двое
вчера, в 10:51, 7 3562 -1
вчера, в 10:26, 25 1243 1
27 августа, в 10:45, 7 5844 -2
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