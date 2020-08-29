новости
новости
Регистрация
С начала пандемии в Тульской области COVID-19 заразились 9196 человек, скончались 318
Фото из архива Myslo.

С начала пандемии в Тульской области COVID-19 заразились 9196 человек, скончались 318

Выздоровели 8000 жителей региона.

Опубликована коронавирусная статистика за минувшие сутки. Так, по данным федерального оперштаба, в Тульской области COVID-19 заразились 29 жителей региона, выздоровели 44, скончался один человек.

Общая статистика за всё время такова:

 

За сутки в России выявлен 4 941 новый случай коронавируса, зафиксировано 111 летальных исходов, выздоровело 5 917 человек.

Всего в стране выявлено 985 346 случаев коронавируса, зафиксировано 17 025 летальных исходов, выздоровело 804 383 человека.

Сюжет: Коронавирус
В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца 2020 года
Мир
В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца 2020 года
сегодня, в 16:05, 1 20 0
Статистика по COVID-19 на 28 августа: в Тульской области за сутки заразились 27 человек, скончались двое
Жизнь Тулы и области
Статистика по COVID-19 на 28 августа: в Тульской области за сутки заразились 27 человек, скончались двое
вчера, в 10:51, 7 3562 -1
Глава ВОЗ: «Пандемия коронавируса повлияла на психическое здоровье миллионов людей»
Мир
Глава ВОЗ: «Пандемия коронавируса повлияла на психическое здоровье миллионов людей»
вчера, в 10:26, 25 1243 1
Статистика по COVID-19: в Тульской области за сутки заразились 26 человек, скончались двое
Жизнь Тулы и области
Статистика по COVID-19: в Тульской области за сутки заразились 26 человек, скончались двое
27 августа, в 10:45, 7 5844 -2
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 10:55 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошел турнир по каратэ #ПлатоновFight
В Туле прошел турнир по каратэ #ПлатоновFight
В жестком ДТП на улице Кирова в Туле пострадали три человека
В жестком ДТП на улице Кирова в Туле пострадали три человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.