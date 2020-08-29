В Узловой лжесоцработница с подельницей украла у пенсионерки более миллиона рублей

В Узловой в полицию обратилась 79-летняя женщина с заявлением о пропаже крупной суммы денег. Выяснилось, что ранее с пенсионеркой на улице заговорила неизвестная, представившаяся работником социальной службы. Незнакомка убедила собеседницу, что той положена материальная помощь. Но для этого необходимо предоставить документы.

Доверчивая пенсионерка привела представительницу цыганского этноса к себе домой. Мошенница оставила входную дверь открытой, а сама отвлекала хозяйку дома разговорами. В это время в квартиру зашла подельница аферистки.

- Предположительно, у нее была возможность беспрепятственно поискать сбережения пожилой женщины. В результате похитительница нашла и забрала кошелек с деньгами и покинула помещение, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Нанесенный ущерб пожилой женщине составил 1 миллион 170 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемых в кратчайшие сроки. Они признались в содеянном, в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».