«Арсенал» не продлил контракт с Берхамовым

Футболист провел в составе оружейников почти пять лет.

Тульский «Арсенал» исключил Кантемира Берхамова из заявки на сезон. Об этом пишет «Чемпионат». По данным издания, у футболиста истек срок контракта с оружейниками 31 мая. Официально эту информацию «Арсенал» пока не подтверждает.

Напомним, Кантемир Берхамов летом 2015 года пришел в «Арсенал» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне футболист провел на поле два матча и стал автором забитого мяча.