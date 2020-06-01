«Арсенал» не продлил контракт с Берхамовым
Футболист провел в составе оружейников почти пять лет.
Тульский «Арсенал» исключил Кантемира Берхамова из заявки на сезон. Об этом пишет «Чемпионат». По данным издания, у футболиста истек срок контракта с оружейниками 31 мая. Официально эту информацию «Арсенал» пока не подтверждает.
Напомним, Кантемир Берхамов летом 2015 года пришел в «Арсенал» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне футболист провел на поле два матча и стал автором забитого мяча.
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