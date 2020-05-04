новости
новости
Регистрация
Официально: тулякам рекомендовано носить маски в общественных местах
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Официально: тулякам рекомендовано носить маски в общественных местах

Алексей Дюмин внес дополнения в Указ № 41 о дополнительных мерах, принимаемых в связи режимом повышенной готовности в Тульской области.

Согласно тексту документа, до 11 мая в Тульской области рекомендуется носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания на улице, в общественных местах, в помещениях общего пользования, в общественном транспорте, включая такси, а также на предприятиях. 

Министерство промышленности и науки Тульской области организует производство и поставку масок в аптеки и магазины. Наличие средств защиты в продаже будут контролировать Управление Росздравнадзора по Тульской области и комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

Министерство труда и социальной защиты Тульской области до 6 мая определит перечень категорий граждан, которые получат маски бесплатно. 

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:03 0
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областирекомендации для туляковмаскисредства индивидуальной защитыУказ губернатора Тульской области
Люди
Алексей Дюмин
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульскую область поступила крупная партия средств индивидуальной защиты
В Тульскую область поступила крупная партия средств индивидуальной защиты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.