Официально: тулякам рекомендовано носить маски в общественных местах

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин внес дополнения в Указ № 41 о дополнительных мерах, принимаемых в связи режимом повышенной готовности в Тульской области.

Согласно тексту документа, до 11 мая в Тульской области рекомендуется носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания на улице, в общественных местах, в помещениях общего пользования, в общественном транспорте, включая такси, а также на предприятиях.

Министерство промышленности и науки Тульской области организует производство и поставку масок в аптеки и магазины. Наличие средств защиты в продаже будут контролировать Управление Росздравнадзора по Тульской области и комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

Министерство труда и социальной защиты Тульской области до 6 мая определит перечень категорий граждан, которые получат маски бесплатно.