Официально: тулякам рекомендовано носить маски в общественных местах
Алексей Дюмин внес дополнения в Указ № 41 о дополнительных мерах, принимаемых в связи режимом повышенной готовности в Тульской области.
Согласно тексту документа, до 11 мая в Тульской области рекомендуется носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания на улице, в общественных местах, в помещениях общего пользования, в общественном транспорте, включая такси, а также на предприятиях.
Министерство промышленности и науки Тульской области организует производство и поставку масок в аптеки и магазины. Наличие средств защиты в продаже будут контролировать Управление Росздравнадзора по Тульской области и комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.
Министерство труда и социальной защиты Тульской области до 6 мая определит перечень категорий граждан, которые получат маски бесплатно.