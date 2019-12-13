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Туляки отправились служить в научные и научно-производственные роты

Туляки отправились служить в научные и научно-производственные роты

12 декабря в парке «Патриот — Тула» состоялась торжественная церемония проводов 40 призывников.

В научную роту военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны России в Анапе отправятся служить 20 ребят, 20 призывников останутся в областном центре в составе научно-производственной роты.

Научно-производственная рота была создана по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина на базе Тульской воздушно-десантной дивизии. Она осуществляет в том числе научно-производственную деятельность АО «Конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова».

К призывникам обратился заместитель министра промышленности и науки Тульской области Олег Федосов:

- Уверен, что путь, который вы выбрали, позволит вам в дальнейшем развиваться, что после вашей службы мы с вами увидимся на наших оборонных предприятиях. Сегодня отдельные слова благодарности руководству предприятий ОПК, которые проводят огромную работу по вашему обучению, министерству обороны, ТулГУ и вашим родителям, которые заложили в вас стремление учиться, жажду знаний. Уверен, что год, который вы отслужите, пройдет для вас с интересом, вы получите новые знания и умения.

 

С первым днем службы в Вооруженных силах Российской Федераци туляков поздравил заместитель военного комиссара Тульской области Александр Карташов:

- Уважаемые товарищи солдаты! Вам выпала огромная честь служить в научной и научно-производственной ротах. Это почетно, это подходит к вашему уровню образования. Я надеюсь, что вы справитесь с задачами, которые будут перед вами стоять, и вернетесь назад, на тульскую землю для продолжения своей деятельности. Особенная благодарность родителям, которые вырастили вас, подготовили не только к службе в армии, но и к жизни. Опыт, приобретенный вами за год, не пройдет бесследно и поможет вам в дальнейшей жизни.

Самым запоминающимся, трогательным, наполненным теплыми, светлыми эмоциями этот день стал для самих призывников и их родителей.

Наталья Пуртова:

- Сегодня я провожаю в армию своего сына Дмитрия Короля. Он будет служить в научно-производственной роте. Сыном я очень горжусь. Хотелось, чтобы сын служил поближе к дому, так и получилось. Мы рады, что он будет служить в Туле. Он для себя уже выбрал профессию, сын хочет работать на военном производстве — он настраивает оптические прицелы. И мы это поддерживаем. Думаю, после армии сын изменится в лучшую сторону — до армии они еще дети. А потом все-таки заметно взрослеют, мужают. Он уже состоялся, но все будет еще лучше.

Ольга Ульяновна Бухонова:

- Провожаю сына в армию с чувством гордости и ощущением счастья, что он будет служить в таком престижном подразделении, как инновационый технополис «Эра» в Анапе. Уверена, все будет замечательно.

23-летний туляк Сергей Бухонов окончил Московский физико-технический институт по специальности прикладная математика и физика. Теперь год он будет служить в научной роте:

- Конкуренция на современном рынке вооружения требует научных компетенций. Применить свои научные знания, полученные в процессе учебы, очень важно. Я работаю в оборонно-промышленном комплексе, и просто нельзя было не воспользоваться такой возможностью. Буду служить в Тульской научной роте, созданной по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Была жесткая конкуренция, отбор, мы писали работы по физике и математике, все они пройдены, я отобран. Теперь на год я уезжаю в Анапу. Это отличное приключение в жизни, тем более что-то новое для себя открыть всегда полезно. В дальнейшем я планирую связать свою жизнь с работой на одном из ведущих оборонных предприятий Тулы - КБ приборостроения им. Шипунова.

23-летний Станислав Долманов будет проходить службу в научно-производственной роте. Молодой человек будет работать по специальности, которой учился, — электрооборудование и электротехника.

- Работать на военном предприятии стабильно, надежно и престижно. Армия меняет людей в лучшую сторону, воспитывает порядок и дисциплину. Я к этому готов! После армии я планирую остаться работать в КБП. Думаю, эта работа станет делом моей жизни.

 

Всем призывникам были вручены памятные подарки.

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Туляки отправились служить в научные роты, Фото: 45
Туляки отправились служить в научные роты, Фото: 46
Туляки отправились служить в научные роты, Фото: 47
Туляки отправились служить в научные роты, Фото: 48
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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:50 0
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