В Туле адвокат и практикующий юрист обманули клиентку на 760 тыс. рублей

Именно такую сумму они прописали в договоре. Об этих изменениях обвиняемые не сообщили женщине.

В Туле адвокат и практикующий юрист признаны виновными в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В ходе судебного заседания установлено, что 25 октября 2018 года подсудимые предложили доверительнице, чьи интересы представляли в суде по договору от имени практикующего юриста, перезаключить его от имени адвоката. Женщина согласилась и отдала им первоначальные экземпляры договора, которые те уничтожили.

Пользуясь доверием своей клиентки, подсудимые внесли в договор условия о дополнительных денежных обязательствах.

- Впоследствии соучастниками на основании данного договора был предъявлен иск в суд о взыскании с доверительницы денежных средств за оказанные юридические услуги в размере более 760 тыс. рублей, — сообщает прокуратура.

Потерпевшая обратилась за защитой своих прав в правоохранительные органы.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, адвокат и практикующий юрист не имеют права оказывать юридические услуги три года.

Приговор суда в законную силу не вступил.