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Футболист «Арсенала» претендует на звание лучшего молодого игрока РПЛ
Фото из архива Myslo.

Футболист «Арсенала» претендует на звание лучшего молодого игрока РПЛ

Обладателя премии определят в результате голосования всех руководителей и главных тренеров клубов Премьер-лиги.

Названы имена претендентов на премию «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту РПЛ 2019 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

Среди номинантов — футболист тульского «Арсенала», арендованный у «Спартака», 21-летний Александр Ломовицкий. В стан оружейников игрок перешел в этом сезоне. На данный момент Александр сыграл за «Арсенал» 13 матчей в чемпионате России и два в Кубке. Отметился двумя голами.

Номинантов определяли эксперты, в числе которых оказались тренеры молодежной и юношеских сборных страны Михаил Галактионов, Дмитрий Хомуха, Станислав Коротаев, Александр Кержаков, заслуженный тренер СССР Борис Игнатьев и др.

Победителя выберут руководители и главные тренеры клубов Премьер-лиги, тренеры национальной, молодежной, юношеских сборных России, руководители РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и специалистов из числа тренеров, известных в прошлом футболистов, представителей СМИ.

Полный список номинантов:

Даниил Глебов («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Спартак"/"Арсенал»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Николай Рассказов («Спартак») и Даниил Уткин («Краснодар»).

 

Кстати, совсем недавно пресс-служба ПФК «Арсенал» опубликовала видеоинтервью с Александром Ломовицким в рамках рубрики «Разговор с канониром». Смотрим:

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:07 +2
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