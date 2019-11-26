новости
новости
Регистрация
В Зареченском и Пролетарском районах Тулы появятся два ФОКа
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Зареченском и Пролетарском районах Тулы появятся два ФОКа

Также спортивный объект построят в Одоеве.

25 ноября на еженедельном оперативном совещании обсудили планы по строительству спортивных объектов в регионе. 

Губернатор Алексей Дюмин сообщил, что в регионе за внебюджетные денежные средства строятся физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Кимовске, ФОК с бассейном в Белеве, ледовый дворец в Туле, ледовые арены в Ефремове и Щекино.

Ранее Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю – председателю правительства области Валерию Шерину проработать вопросы реализации инфраструктурных спортивных проектов на территориях, где судя по обращениям жителей, наиболее высока потребность в спортивных объектах. Это Одоевский район и Тула. Для реализации таких проектов глава региона привлек потенциального инвестора.

Валерий Шерин доложил, что с инвестором проведены переговоры. Предполагается строительство ФОКа в Одоеве и два спорткомплекса в Туле.

В Зареченском округе появится ФОК площадью более 6 тыс. кв. метров с двумя чашами бассейна, большим многофункциональным спортзалом, тремя залами для тренировок.

В Пролетарском округе предполагается реализовать спортивный объект такой же площади – тренировочный комплекс с большим многофункциональным спортивным залом и четырьмя залами для тренировок.

- Объекты будут строиться полностью за счет внебюджетных средств. Наша задача – обеспечить комплексное сопровождение и оперативное реагирование в случае возникновения проблемных вопросов, - отметил Алексей Дюмин.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:33 0
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминВалерий Шерин
Место
Тула
Прочее
ФОКспортивный объект

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На трассе в Тульской области фургон опрокинулся в кювет
На трассе в Тульской области фургон опрокинулся в кювет
Погода в Туле 26 ноября: до -5 градусов, ветрено и без осадков
Погода в Туле 26 ноября: до -5 градусов, ветрено и без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.