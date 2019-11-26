В Зареченском и Пролетарском районах Тулы появятся два ФОКа

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Также спортивный объект построят в Одоеве.

25 ноября на еженедельном оперативном совещании обсудили планы по строительству спортивных объектов в регионе.

Губернатор Алексей Дюмин сообщил, что в регионе за внебюджетные денежные средства строятся физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Кимовске, ФОК с бассейном в Белеве, ледовый дворец в Туле, ледовые арены в Ефремове и Щекино.

Ранее Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю – председателю правительства области Валерию Шерину проработать вопросы реализации инфраструктурных спортивных проектов на территориях, где судя по обращениям жителей, наиболее высока потребность в спортивных объектах. Это Одоевский район и Тула. Для реализации таких проектов глава региона привлек потенциального инвестора.

Валерий Шерин доложил, что с инвестором проведены переговоры. Предполагается строительство ФОКа в Одоеве и два спорткомплекса в Туле.

В Зареченском округе появится ФОК площадью более 6 тыс. кв. метров с двумя чашами бассейна, большим многофункциональным спортзалом, тремя залами для тренировок.

В Пролетарском округе предполагается реализовать спортивный объект такой же площади – тренировочный комплекс с большим многофункциональным спортивным залом и четырьмя залами для тренировок.

- Объекты будут строиться полностью за счет внебюджетных средств. Наша задача – обеспечить комплексное сопровождение и оперативное реагирование в случае возникновения проблемных вопросов, - отметил Алексей Дюмин.