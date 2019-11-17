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Туляк Сергей Калчугин завоевал серебряную медаль чемпионата России
Фото: matchtv.ru

Туляк Сергей Калчугин завоевал серебряную медаль чемпионата России

В финальном бою супертяжелой весовой категории он по очкам уступил Ивану Верясову из Санкт-Петербурга.

Представитель Тульской области Сергей Калчугин стал серебряным призером чемпионата России, который проходил в Самаре.

16 ноября воспитанник Алексея Галеева, в финальном бою супертяжелой весовой категории свыше 91 килограмма, в красивой и упорной борьбе по очкам уступил Ивану Верясову из Санкт-Петербурга.

Как напоминает «Тульский бокс», представители Тульской области завоевывают медали уже на третьем подряд чемпионате страны. В 2017 году бронзовым призером стал Степан Хитарян, в 2018-м «серебро» и «бронзу» взяли Павел Федоров и Даниэль Лутай.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:08 +6
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