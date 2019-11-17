В Туле состоялось награждение победителей кинофестиваля «Шорты»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

За 10 лет фестиваль стал одним из крупнейших конкурсов короткометражного кино в стране.

В субботу 16 ноября, в атриуме тульского Кремля прошла Х Церемония награждения победителей Международного независимого фестиваля коротких фильмов «Шорты»

Заместитель председателя регионального правительства Ольга Гремякова передала продюсеру фестиваля Михаилу Канаеву Почетную грамоту губернатора Тульской области за вклад в развитие киноискусства. Кроме того, Канаеву вручили сертификат от Алексея Дюмина на реализацию творческих проектов.

На участие в фестивале было подано 207 заявок. До конкурса допустили 107 художественных, документальных и анимационных фильмов. В этом году максимальная продолжительность картин было увеличена до 24 минут.

«На церемонии были награждены призеры и победители в номинациях „Постер“, „Трейлер“, „Фильм“, „Анимация“, „Актерская работа“, „Операторская работа“, „Оригинальный саундтрек“, а также детского конкурса „Шортики“», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.