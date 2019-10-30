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В Привокзальном округе Тулы спецназ задержал мужчину
Фото предоставлено очевидцем

В Привокзальном округе Тулы спецназ задержал мужчину

На подозреваемом были надеты наручники.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, днем 30 октября во дворе одного из домов на ул. Павшинский мост в Туле работал спецназ.
 
Бойцы в масках на лицах, без применения оружия задержали, предположительно, водителя автомобиля Mitsubishi Lancer, после чего следователь приступил к осмотру багажника легковушки.
 
Через некоторое время на место приехал внедорожник, в который посадили человека в наручниках и увезли. Автомобиль забрал эвакуатор.
 
 

Если вы стали очевидцем происшествия и хотите сообщить об этом в редакцию, связаться с корреспондентом Myslo Сергеем Стариковым можно по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp и Viber круглосуточно).

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:42 +10
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