В Привокзальном округе Тулы спецназ задержал мужчину

Фото предоставлено очевидцем

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, днем 30 октября во дворе одного из домов на ул. Павшинский мост в Туле работал спецназ.

Бойцы в масках на лицах, без применения оружия задержали, предположительно, водителя автомобиля Mitsubishi Lancer, после чего следователь приступил к осмотру багажника легковушки.

Через некоторое время на место приехал внедорожник, в который посадили человека в наручниках и увезли. Автомобиль забрал эвакуатор.

Если вы стали очевидцем происшествия и хотите сообщить об этом в редакцию, связаться с корреспондентом Myslo Сергеем Стариковым можно по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp и Viber круглосуточно).

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