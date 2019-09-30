«Арсенал» в Краснодаре: кто сильнее, того и тапки

Но, чтобы набирать очки в таких матчах, просто хорошо играть — этого маловато.

В Краснодаре «Арсенал» играть не умеет — это факт. За все время противостояния с этой командой на выезде туляки не то что не сумели зацепить хотя бы одно очко, но даже и ни разу не забили «Краснодару» в одноименном городе. Пока мы находимся в той весовой категории, из которой «Краснодар» давно вышел, наев лишние килограммы футбольного веса. Игра между этими командами в воскресенье только подтвердила этот тезис — у «Арсенала» в этом городе присутствует некий комплекс. В Краснодаре, но не с «Краснодаром». Дома-то мы эту команду уже обыгрывали.

Игорь Черевченко выставил на игру состав без чистых нападающих — и Луценко, и Тудорие остались в запасе. Ставка была сделана на быстроногих игроков, которые могут убежать в контратаку и в одиночку решить судьбу эпизода. Поначалу этот план выглядел вполне себе оправданным. Хозяева дежурно нагнетали, но едва не получили болезненный удар в свою сторону. Один из первых опасных моментов в матче возник после того, как в штрафную «Краснодара» вбежал Кангва. У него был шанс на скорости идти в обводку дальше, но вместо этого игрок «Арсенала» замешкался, не видя поддержки партнеров, и оборона с ним легко справилась.

В общем, игра даже без прямых угроз воротам друг друга шла достаточно живо, без эпического перекатывания мяча туда-сюда — как, например, в сонном противостоянии того же тура между «Рубином» и «Уфой». Хозяева били по воротам гостей значительно чаще, но и «Арсенал» отвечал быстрой атакой при первой возможности.

Жаль, но в очередной раз всё свелось не к мастерству футболистов, а к обсуждению судебных решений.

А ведь, наверное, используя весь свой игровой ресурс, краснодарцы «Арсенал» все равно бы обыграли. Наверное. Исходя хотя бы из того факта, что туляки пока ничем в Краснодаре не отметились. На деле же хозяева поля впервые сумели забить только на исходе первого тайма с весьма спорного пенальти.

Хотя почему спорного? Пенальти был стопроцентный, в этом как раз сомнения нет. Тут логика простая. Если, предположим, какой-нибудь пьяный дурак несется с превышением скорости и врезается в столб — понятно, что виноват водитель. А теперь представьте на минуточку, что за рулем — большая шишка. Очевидно ведь, что все иски пойдут к городской администрации, которая так расставляет фонари, что они препятствуют безопасному движению.

А теперь вообразим другую картину: красивый стадион, Галицкий и Гаттузо на трибунах, уникальная академия «Краснодара», борьба за чемпионство — конечно, при таких вводных команда с куда более скромным бюджетом просто не имеет права так долго трепать нервы. Вот ведь даже телекомментаторы, пока в перерыве не перестроились, начали сначала рассказывать про какую-то ногу, которую Альварес не успел убрать, чтобы Ари не упал. Защитник «Арсенала», правда, не сделал ни одного движения в сторону игрока соперника — даже той самой ногой, которую он «не успел убрать», и вообще Ари находился у него за спиной. Вроде как и в правилах ничего не говорится о том, что в таких случаях защитник обязан убирать ноги, дабы футболистам противоположной стороны было удобнее. Был контакт? Так футбол в принципе игра контактная. Даже в чьей-то штрафной площади.

На исходе той же половины встречи Кангва вбежал в штрафную хозяев, боролся за мяч, но Мартынович не стал убирать ногу, а пошел в контакт с игроком «Арсенала», еще и заработал после столкновения штрафной в свою пользу. Это притом что защитник «Краснодара» даже не стоял на месте, а летел в сторону футболиста соперника. Выходит, не в ноге дело? Или в том, что эта нога — у кого надо нога? А футбольный закон — что дышло?

Главный вопрос в этой ситуации, собственно, один. Почему Казарцев не сверился с системой ВАР? Хотя бы формально убедить всех в своей правоте? Сбегал, посмотрел телик, потом поднял руки и указал на точку. Насколько можно судить со слов президента «Арсенала» Гурама Аджоева, тульские игроки его об этом просили. Однако Казарцев проявил завидную принципиальность и сверяться с повторами не стал. Может, боялся увидеть нечто такое, после чего решение пришлось бы отменить?

Тогда зачем вся эта тягомотина с ВАРом, если по-прежнему существует право сеньора — кто сильнее, того и тапки.

Продолжая эту конспирологическую теорию с масонскими заговорами, эпизод с удалением в концовке встречи тоже выглядит весьма странно. До конца — несколько минут, исход встречи очевиден. И тут случайный контакт приводит к тому, что судьи сначала долго переговариваются, потом Казарцев бежит к монитору, а потом не боится удалить Вельену. Не потому ли, что следующий матч у «Краснодара» со «Спартаком»? «Спартак» же в этом сезоне и без того настрадался. Сначала оттого, что был плохой тренер. Потом купили не тех игроков. Теперь и плохого тренера не стало. Что с плохим тренером, что вообще без него, шансов у нынешнего «Спартака» зацепить очки в Краснодаре немного. Но они явно увеличатся, хотя бы на сотые процента, если у хозяев не будет одного из игроков основного состава. И в этом заинтересована целая группа команд, для которых «Краснодар» — прямой конкурент.

Выдумка? Досужие сплетни? Может быть. Но тогда где логичное объяснение того, что в спорном эпизоде с пенальти никто из бригады арбитров не увидел ни малейшего повода для сомнений, а в эпизоде, на который не обратили внимание даже сами участники единоборства, вдруг нашелся повод для красной карточки? Как едко заметил во время перерыва в телетрансляции Роман Широков, пока лучший игрок на поле — это судья. Вот вам и весь сказ.

«Арсенал», конечно, многие свои проблемы мог решать сам. Но одно дело ждать шанса, когда счет на табло равный и у соперника в атаке, несмотря на всё преимущество, ничего созидательного не получается, и другое — отыгрываться с тем, против кого ты традиционно плохо играешь. Второй-то мяч в ворота гостей краснодарцы тоже забили лишь после ошибки защитников.

При всем при этом у «Арсенала» были моменты и сравнять счет, и хотя бы сократить отставание. «При счете 0:2 ожили», — скажет после игры Игорь Черевченко.

Так, в начале второго тайма прекрасную возможность вывести партнера вчистую на ворота хозяев упустил Кангва. Пошел улучшать позицию, чтобы сделать передачу, и защитник успел накрыть пас на маячившего в одиночестве у линии штрафной Горбатенко.

Второй матч подряд удачно играет Ткачёв. Пока немного не хватает ему фарта. Если в игре в Воронеже мяч после его удара проверил на прочность перекладину, теперь за команду соперника сыграла штанга. Еще в одном эпизоде успел невероятным образом среагировать Матвей Сафонов. Два суперудара в игре с топ-клубом это хороший КПД.

В концовке матча туляки владели преимуществом. Выход Луценко вместо Лесового усилил давление на ворота «Краснодара». По количеству ударов по чужим воротам «Арсенал» даже практически сравнялся с хозяевами, хотя до перерыва было полное их преимущество. Не хватило главного — гола. Или объективности системы ВАР.

«Краснодар» — «Арсенал» — 2:0

29 сентября. Краснодар. Стадион «Краснодар». Судьи Василий Казарцев (Санкт-Петербург), Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва).

Голы: Ари (38, с пенальти, 1:0), Сулейманов (64, 2:0).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Стоцкий (Фернандеш, 77), Олссон (Уткин, 84), Вилена, Ари, Сулейманов, Берг (Камболов, 71).

«Арсенал»: Левашов, Бауэр, Григалава, Беляев, Альварес, Костадинов, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой (Луценко, 74), Ткачев, Э. Кангва.

Предупреждения: Ломовицкий (43), Олссон (45), Мартынович (90+).

На 92-й минуте удален Вильена.

Удары (в створ): 17 (6, 1 — штанга, 1 — перекладина) — 13 (4, 1 — штанга). Угловые: 6 — 3. Голевые моменты: 5 — 4.