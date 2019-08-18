Фото из архива Myslo.
В Тулу вернется жаркая погода
Дожди в регионе, наконец, прекратятся!
Хорошие новости для жителей Тульской области: к нам возвращается летняя жара! Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», начиная с понедельника и до среды включительно над просторами Русской равнины раскинется область высокого атмосферного давления. Это значит, что нас ждет солнечная, сухая и жаркая погода.
С четверга, 22 августа, в регион вернутся небольшие дожди. А с пятницы снова начнется похолодание.
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