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В Тулу вернется жаркая погода
Фото из архива Myslo.

В Тулу вернется жаркая погода

Дожди в регионе, наконец, прекратятся!

Хорошие новости для жителей Тульской области: к нам возвращается летняя жара! Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», начиная с понедельника и до среды включительно над просторами Русской равнины раскинется область высокого атмосферного давления. Это значит, что нас ждет солнечная, сухая и жаркая погода.

С четверга, 22 августа, в регион вернутся небольшие дожди. А с пятницы снова начнется похолодание.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:53 0
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