В Тулу вернется жаркая погода

Фото из архива Myslo.

Хорошие новости для жителей Тульской области: к нам возвращается летняя жара! Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», начиная с понедельника и до среды включительно над просторами Русской равнины раскинется область высокого атмосферного давления. Это значит, что нас ждет солнечная, сухая и жаркая погода.

С четверга, 22 августа, в регион вернутся небольшие дожди. А с пятницы снова начнется похолодание.