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Футболисты «Арсенала» провели открытую тренировку перед матчем с «Уфой»: фоторепортаж
Фото пресс-службы «Арсенала».

Футболисты «Арсенала» провели открытую тренировку перед матчем с «Уфой»: фоторепортаж

Горан Чаушич, Игорь Горбатенко и Даниил Лесовой рассказали, чего ожидают от предстоящего противостояния.

9 августа футболисты тульского «Арсенала» провели открытую для журналистов тренировку перед матчем с «Уфой». Игроки поделились с представителями СМИ ожиданиями от предстоящего противостояния.

Горан Чаушич ответил на вопросы журналистов.

— Горан, команда перешла в недельный режим подготовки. Как оцениваете свое функциональное состояние и партнеров по команде?

- Наконец-то у нас появилась возможность отдохнуть после тяжелого периода, когда мы за две недели провели пять игр. Сейчас мы хорошо отдохнули и готовимся к предстоящему матчу. Надеемся, покажем хороший результат.

— Вы вернулись в команду после годового перерыва. Удалось легче адаптироваться?

- Мне не нужно было время, чтобы адаптироваться, потому что я здесь провел замечательный год. Такое ощущение, что никуда и не уезжал.

— Первый забитый гол добавил вам уверенности?

- Да, конечно! Учитывая то, что до этого удалось 5−6 раз попасть в штангу.

— Что известно об «Уфе»?

- Это компактная команда, которая хорошо себя чувствует на поле. Нам главное забить быстрый гол в первые минут 15−20, тогда это придаст нам уверенности.

Игорь Горбатенко рассказал, чего ожидает от матча.

— Игорь, в составе «Уфы» играет белгородский вратарь Александр Беленов. Противостояние против него какое-то особенное для вас?

- Да нет. Последние два матча забил ему три гола, а так ничего особенного. Надеюсь, всё продолжится в том же духе. Перед матчем с ним разговариваем, когда выходим на поле, но не о футболе.

— Что известно о предстоящем сопернике?

- Ближе к игре посмотрим. Будет теория, тренер расскажет, как нам действовать. Мы выиграли последнюю игру, в команде сейчас атмосфера налаживается. Надо сейчас выдать хороший отрезок.

— В составе «Уфы» нападающий Игбун, который нам в разное время забил четыре мяча. Игорь Горбатенко трижды огорчал «Уфу». Можно говорить, что в некотором смысле предстоящий матч — это противостояние Игбуна и Горбатенко?

- Нет, это противостояние «Уфы» и «Арсенала». Кто забьет, неважно, главное, чтобы наша команда выиграла.

Даниил Лесовой рассказал, с каким настроением оружейники готовятся к матчу.

- У всех хорошее настроение. После игры с «Тамбовом» было два выходных. Все отдохнули, перезагрузились. Настраиваемся только на победу.

— В матче с «Тамбовом» у вас был шанс удвоить результат…

- Хорошо, что такие моменты возникают, но нужно много работать, чтобы их реализовывать. Надеюсь, что в следующем матче получится забить.

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"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 1
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 2
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 3
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 4
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 5
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 6
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 7
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 8
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 9
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 10
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 11
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 12
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 13
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 14
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 15
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 16
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 17
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 18
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 19
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 20
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 21
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 22
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 23
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 24
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 25
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 26
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 27
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 28
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 29
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 30
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 31
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 32
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 33
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 34
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 35
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 36
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 37
"Арсенал" готовится к матчу с "Уфой", Фото: 38
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