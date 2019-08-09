Фото: tulitsa.com.
Дарья Федосеева стала волейболисткой «Тулицы»
Минувший сезон Дарья отыграла в ВК «Тюмень-ТюмГУ».
Женская волейбольная команда «Тулица» подписала еще одного игрока – доигровщицу Дарью Федосееву. Минувший сезон Дарья отыграла в ВК «Тюмень-ТюмГУ». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Волейболистке 21 год, ее рост – 184 см. Предыдущие клубы: «Уралочка-НТМК», «Атлант БарГУ» (Беларусь), «Уралочка-НТМК», «Тюмень-ТюмГУ».
Спортивные достижения: дважды победитель Молодежной лиги, обладатель Кубка молодежи.
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