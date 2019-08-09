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Дарья Федосеева стала волейболисткой «Тулицы»
Фото: tulitsa.com.

Дарья Федосеева стала волейболисткой «Тулицы»

Минувший сезон Дарья отыграла в ВК «Тюмень-ТюмГУ».

Женская волейбольная команда «Тулица» подписала еще одного игрока – доигровщицу Дарью Федосееву. Минувший сезон Дарья отыграла в ВК «Тюмень-ТюмГУ». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Волейболистке 21 год, ее рост – 184 см. Предыдущие клубы: «Уралочка-НТМК», «Атлант БарГУ» (Беларусь), «Уралочка-НТМК», «Тюмень-ТюмГУ».

Спортивные достижения: дважды победитель Молодежной лиги, обладатель Кубка молодежи.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:00 +3
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