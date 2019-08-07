В центре Тулы трамвай снес Ford Focus

Фото и видео Сергея Старикова.

После столкновения легковушку протащило несколько метров, она врезалась в дорожный знак и «Шкоду Рапид».

В Туле в районе пересечения улиц Ф. Энгельса и Жаворонкова произошло ДТП с участием трамвая, двигавшегося по маршруту №14, и автомобилей «Форд Фокус» и «Шкода Рапид».

По словам участников автоаварии, трамвай следовал вниз к улице Советской, уже практически проехал пересечение со второстепенной улицей, и в этот момент в него врезался «Форд».

После удара легковушку протащило несколько метров, она врезалась в дорожный знак и припаркованную «Шкоду».

Как утверждает водитель «Форда», в момент въезда на второстепенную дорогу ему загородил обзор большой внедорожник, это помешало ему вовремя увидеть трамвай.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако движение трамваев в сторону ул. Советской остановлено.

На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники городской службы спасения. Участники ДТП ожидают приезда инспекторов ГИБДД.