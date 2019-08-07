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В центре Тулы трамвай снес Ford Focus
Фото и видео Сергея Старикова.

В центре Тулы трамвай снес Ford Focus

После столкновения легковушку протащило несколько метров, она врезалась в дорожный знак и «Шкоду Рапид».

В Туле в районе пересечения улиц Ф. Энгельса и Жаворонкова произошло ДТП с участием трамвая, двигавшегося по маршруту №14, и автомобилей «Форд Фокус» и «Шкода Рапид».

По словам участников автоаварии, трамвай следовал вниз к улице Советской, уже практически проехал пересечение со второстепенной улицей, и в этот момент в него врезался «Форд».

После удара легковушку протащило несколько метров, она врезалась в дорожный знак и припаркованную «Шкоду».

Как утверждает водитель «Форда», в момент въезда на второстепенную дорогу ему загородил обзор большой внедорожник, это помешало ему вовремя увидеть трамвай.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако движение трамваев в сторону ул. Советской остановлено.

На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники городской службы спасения. Участники ДТП ожидают приезда инспекторов ГИБДД.

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ДТП с трамваем в центре Тулы, Фото: 1
ДТП с трамваем в центре Тулы, Фото: 2
ДТП с трамваем в центре Тулы, Фото: 3
ДТП с трамваем в центре Тулы, Фото: 4
ДТП с трамваем в центре Тулы, Фото: 5
ДТП с трамваем в центре Тулы, Фото: 6
ДТП с трамваем в центре Тулы, Фото: 7
ДТП с трамваем в центре Тулы, Фото: 8
ДТП с трамваем в центре Тулы, Фото: 9
ДТП с трамваем в центре Тулы, Фото: 10
ДТП с трамваем в центре Тулы, Фото: 11
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:00 +3
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