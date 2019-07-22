В Тульской области в ДТП с лосем пострадал подросток

Фото УГИБДД по Тульской области.

19 июля в 23.40 на 124-м километре автодороги М-2 «Крым» 31-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Auris, сбила лося. Животное погибло.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадал 15-летний пассажир автомобиля. Парень получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. В момент происшествия несовершеннолетний находился на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности.