Тулячка продает коллекцию марок за 3 млн рублей

Фото с сайта «Авито».

Тулячка продает почтовые марки за три миллиона рублей. В своем объявлении она обращает внимание потенциальных покупателей на то, что её коллекция разнообразна.

– Вниманию филателистов и людей, кому не чужды красота и многообразие животного мира, способных сделать великолепный подарок детям или внукам. Предлагается коллекция чистых марок тематики «Фауна». 11 альбомов, 304 листа. Много серий марок колониальных стран, стран Африки, Азии, Латинской Америки и т. д. , — сообщает продавец.

Тулячка отмечает, что её коллекция продается полностью.