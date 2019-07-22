Фото с сайта «Авито».
Тулячка продает коллекцию марок за 3 млн рублей
Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».
Тулячка продает почтовые марки за три миллиона рублей. В своем объявлении она обращает внимание потенциальных покупателей на то, что её коллекция разнообразна.
– Вниманию филателистов и людей, кому не чужды красота и многообразие животного мира, способных сделать великолепный подарок детям или внукам. Предлагается коллекция чистых марок тематики «Фауна». 11 альбомов, 304 листа. Много серий марок колониальных стран, стран Африки, Азии, Латинской Америки
Тулячка отмечает, что её коллекция продается полностью.
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