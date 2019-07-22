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Тулячка продает коллекцию марок за 3 млн рублей
Фото с сайта «Авито».

Тулячка продает коллекцию марок за 3 млн рублей

Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

Тулячка продает почтовые марки за три миллиона рублей. В своем объявлении она обращает внимание потенциальных покупателей на то, что её коллекция разнообразна.

– Вниманию филателистов и людей, кому не чужды красота и многообразие животного мира, способных сделать великолепный подарок детям или внукам. Предлагается коллекция чистых марок тематики «Фауна». 11 альбомов, 304 листа. Много серий марок колониальных стран, стран Африки, Азии, Латинской Америки и т. д., — сообщает продавец.

Тулячка отмечает, что её коллекция продается полностью.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:20 +3
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