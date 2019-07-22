Матч Лиги Европы «Арсенал» – «Нефтчи» рассудит судейская бригада из Албании

Игра состоится в четверг, 25 июля. Не пропустите!

Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Арсенал» — «Нефтчи» в Туле рассудит бригада арбитров из Албании. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Главным судьей назначен 34-летний рефери FIFA Энеа Йорги. Помогать ему будут Ридигер Чокай и Илир Тартарай. Резервный судья — Клайди Кола. Представитель УЕФА — Сергей Ильич (Беларусь), судья-инспектор Павел Салий (Казахстан).

Напомним, игра состоится на Центральном стадионе 25 июля в 20.00. Билеты уже в свободной продаже.